Владимир Путин заявил о важности технологического суверенитета

Импортозаместить все невозможно и не нужно, но необходимо добиться технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по развитию судостроительной отрасли.



По словам президента, ситуация в мире и поведение западных партнеров продемонстрировали важность развития собственных компетенций в области судостроения, сообщает ТАСС.

— ...Добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко