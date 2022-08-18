Владимир Путин заявил о важности технологического суверенитета
Импортозаместить все невозможно и не нужно, но необходимо добиться технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по развитию судостроительной отрасли.
По словам президента, ситуация в мире и поведение западных партнеров продемонстрировали важность развития собственных компетенций в области судостроения, сообщает ТАСС.
— ...Добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно, — сказал он.
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