В Казани на проспекте Универсиады на месте обрушившейся подземной парковки благоустраивают двор

В Казани на проспекте Универсиады благоустраивают двор на месте обрушившейся подземной парковки. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Планируется, что к концу августа около 2 тысяч жителей домов №10, 12, 14 и 16 получат долгожданную обустроенную территорию для отдыха и активного досуга.

Подземная парковка, построенная в 2014 году во дворе четырех домов по пр. Универсиады, обрушилась по вине подрядной организации. После началось судебное разбирательство, которое продлилось 5 лет. За это время на этой территории не проводилось благоустройство, поскольку это могло помешать объективной оценке судом причины обрушения. «Реальное время» подробно рассказывало детали этой истории.



Фото: kzn.ru

За месяц здесь уложили асфальтовое покрытие, закольцевали дорожки, оборудовали 59 парковочных карманов. После завершения работ для жителей будет доступно 144 парковочных места.

Для жителей создадут площадки для досуга и отдыха. Они будут связаны спортивной тематикой: во дворе появятся футбольно-волейбольная площадка, зона воркаута и велодорожка, а также детская площадка с качелями, горками, песочницей и лабиринтом. Всего во дворе установят 22 малые архитектурные формы и 54 единицы уличного оборудования, включая урны, скамейки, стулья.

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Татьяна Леухина