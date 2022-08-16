В Казани на проспекте Универсиады на месте обрушившейся подземной парковки благоустраивают двор
В Казани на проспекте Универсиады благоустраивают двор на месте обрушившейся подземной парковки. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Планируется, что к концу августа около 2 тысяч жителей домов №10, 12, 14 и 16 получат долгожданную обустроенную территорию для отдыха и активного досуга.
Подземная парковка, построенная в 2014 году во дворе четырех домов по пр. Универсиады, обрушилась по вине подрядной организации. После началось судебное разбирательство, которое продлилось 5 лет. За это время на этой территории не проводилось благоустройство, поскольку это могло помешать объективной оценке судом причины обрушения. «Реальное время» подробно рассказывало детали этой истории.
За месяц здесь уложили асфальтовое покрытие, закольцевали дорожки, оборудовали 59 парковочных карманов. После завершения работ для жителей будет доступно 144 парковочных места.
Для жителей создадут площадки для досуга и отдыха. Они будут связаны спортивной тематикой: во дворе появятся футбольно-волейбольная площадка, зона воркаута и велодорожка, а также детская площадка с качелями, горками, песочницей и лабиринтом. Всего во дворе установят 22 малые архитектурные формы и 54 единицы уличного оборудования, включая урны, скамейки, стулья.
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