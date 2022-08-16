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В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 97 случаев COVID-19

11:10, 16.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 97 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 97 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 154 986, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки госпитализировали 64 человека. Выздоровело 7 пациентов, всего — 150 573.

За минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти. Инфекция унесла жизни 1 998 татарстанцев с начала пандемии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 16 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:06
    Ведь у меня сильнейший приобретённый т-клеточный иммунитет. Я хочу что бы при помощи моего иммунитета сделали лекарство от коронавируса.Живу в Альметьевске
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