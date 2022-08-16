В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 97 случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 97 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 154 986, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки госпитализировали 64 человека. Выздоровело 7 пациентов, всего — 150 573.

За минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти. Инфекция унесла жизни 1 998 татарстанцев с начала пандемии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина