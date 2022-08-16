В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 97 случаев COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 97 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 154 986, следует из данных федерального оперштаба.
За сутки госпитализировали 64 человека. Выздоровело 7 пациентов, всего — 150 573.
За минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти. Инфекция унесла жизни 1 998 татарстанцев с начала пандемии.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 16 августа читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии