Эксперт КФУ: дефицит осадков в августе не повлияет на формирование урожайности
Дефицит осадков в августе для формирования урожайности не имеет значения. Если влагозапас и был в почве, то он был бы потерян при вспашке земель. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
Текущая ситуация вполне благоволит аграриям, отметил он.
Ближайшая декада характеризуется температурными показателями выше климатической нормы на 3—4 градуса. При этом значительного количества осадков не ожидается.
По долгосрочным прогнозам, сентябрь обещает быть теплее климатической нормы.
Аухадеев рассказал, что это лето не установило новых рекордов ни по температуре, ни по осадкам — абсолютные максимумы не были перекрыты. Оно не было засушливым. Температурные показатели августа совпали с прошлогодними, сообщается на сайте КФУ.
В этом месяце не выпало ни одного миллиметра осадков, в прошлом году количество осадков в этот же период составило менее 5 миллиметров.
Сейчас в Татарстане все районы республики приступили к уборке зерновых культур. В субботу первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков сообщил, что уже обмолочено 425 тыс. га, или 28% от плана, намолот составил 1,6 млн тонн со средней урожайностью 39 ц/га.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым