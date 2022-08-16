Эксперт КФУ: дефицит осадков в августе не повлияет на формирование урожайности

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

Дефицит осадков в августе для формирования урожайности не имеет значения. Если влагозапас и был в почве, то он был бы потерян при вспашке земель. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Текущая ситуация вполне благоволит аграриям, отметил он.

Ближайшая декада характеризуется температурными показателями выше климатической нормы на 3—4 градуса. При этом значительного количества осадков не ожидается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По долгосрочным прогнозам, сентябрь обещает быть теплее климатической нормы.

Аухадеев рассказал, что это лето не установило новых рекордов ни по температуре, ни по осадкам — абсолютные максимумы не были перекрыты. Оно не было засушливым. Температурные показатели августа совпали с прошлогодними, сообщается на сайте КФУ.

В этом месяце не выпало ни одного миллиметра осадков, в прошлом году количество осадков в этот же период составило менее 5 миллиметров.

Сейчас в Татарстане все районы республики приступили к уборке зерновых культур. В субботу первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков сообщил, что уже обмолочено 425 тыс. га, или 28% от плана, намолот составил 1,6 млн тонн со средней урожайностью 39 ц/га.



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Татьяна Леухина