Во «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывшем «Макдоналдсе») появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри». Об этом заявил гендиректор новой сети Олег Пароев.



Он объяснил, что в случае с «Биг Маком» сложность заключается в том, чтобы заменить оригинальный «макдоналдсовский» соус в бургере на аналогичный, не отличающийся по вкусу.

— И у нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, «интересная задача» по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака», — рассказал Пароев РБК.



Фото: wikimedia.org

Для производства «Макфлурри» «Макдоналдс» использует запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом». «Вкусно — и точка» заменят и эту технологию.



Пароев ранее сообщал, что сеть планирует возобновить работу всех точек в сентябре. Сейчас существуют сложности с упаковкой и определенными ингредиентами, признал он. Также гендиректор сети рассказал о планах открывать новые рестораны, помимо существующих. В России насчитывалось 850 ресторанов McDonald's.



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Татьяна Леухина