Объем параллельного импорта достиг $6,5 миллиарда — это много или мало?

С момента введения параллельного импорта в мае 2022 года в Россию ввезли товаров на $6,5 миллиарда. Об этом рассказал в интервью «Интерфаксу» зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, у импортеров нет проблем с маркировкой товаров, ввезенных с помощью параллельного импорта.

— Таможенные склады и вся инфраструктура, задействованная для маркировки импортной продукции, работают в штатном режиме, — сказал Мантуров.

Объем параллельного импорта с мая по август составил $6,5 миллиарда — это:

395,8 миллиарда рублей, или €6,3 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 40,6% от объема ввоза товаров в Россию по этому механизму, который ожидают получить к концу года, — примерно $16 миллиардов.

от объема ввоза товаров в Россию по этому механизму, который ожидают получить к концу года, — примерно $16 миллиардов. 2,22% от объема всего импорта в России за 2021 год — 293,4 миллиарда.

от объема всего импорта в России за 2021 год — 293,4 миллиарда. В 3,25 раза больше объема параллельного импорта по состоянию на середину июня — $2 миллиарда.

объема параллельного импорта по состоянию на середину июня — $2 миллиарда. 3,2 миллиона смартфонов Apple iPhone 13 Pro Max на 128 ГБ в цвете Sierra Blue, которые завозят в Россию по параллельному импорту в один из магазинов техники, — он стоит 120 999 рублей.

смартфонов Apple iPhone 13 Pro Max на 128 ГБ в цвете Sierra Blue, которые завозят в Россию по параллельному импорту в один из магазинов техники, — он стоит 120 999 рублей. Столько же американская компания заработала с 2020 года, убрав из коробки с iPhone наушники и зарядные устройства.

американская компания заработала с 2020 года, убрав из коробки с iPhone наушники и зарядные устройства. На $0,27 миллиарда меньше объема импорта в Россию товаров из Китая — только за июль он составил $6,77 миллиарда.

объема импорта в Россию товаров из Китая — только за июль он составил $6,77 миллиарда. Почти столько же пообещал в прошлом году президент России Владимир Путин на программу модернизации российского авиационного парка — 340 миллиардов рублей.

пообещал в прошлом году президент России Владимир Путин на программу модернизации российского авиационного парка — 340 миллиардов рублей. 664 новых автомобиля BMW 8 серии Coupe — его цена начинается от 9,7 миллиона рублей. Машины этого немецкого производителя также собирались ввозить с помощью параллельного импорта в Россию.

Дарья Пинегина