За последние сутки в России выявили 28 982 случая заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 28 982 случая COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 881 958 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 942 человека, всего вылечившихся — 18 136 077.

За сутки коронавирус унес жизни 54 россиян. Всего от инфекции скончались 383 125 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин