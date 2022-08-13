В Татарстане завершили дорожные работы более чем в 600 дворах

В Татарстане по программе «Наш двор» дорожные работы завершили в 644 дворах, сообщила сегодня на совещании в Доме правительства республики руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.



Дорожные работы проводятся во дворах многоквартирных жилых домов, средний процент выполнения дорожных работ — 85%. Проводятся и работы по освещению дворов — их выполнение составляет 81%. Работы по освещению завершили в 638 дворах.

В 738 дворах сегодня ведут работы по монтажу оборудования, 52% оборудования уже установлено.

Президентская программа Рустама Минниханова «Наш двор» в Татарстане запустилась в 2020 году. Начиналось все с массовой инвентаризации дворов республики годом ранее — порядка 9 тысяч, из которых 7 тысяч попали под критерии программы. В этом году благоустроят 1 212 дворовых территорий. О сложностях реализации программы, работе с подрядчиками и планах в прямом эфире «Реального времени» рассказывала ее куратор Арина Петрова.

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Маргарита Головатенко