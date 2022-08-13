В России впервые с конца марта выявили более 28,6 тысячи случаев коронавируса за сутки

В России впервые с конца марта выявили 28 694 случая заражения коронавирусом за сутки. Всего заболевших по стране зарегистрировано 18 852 976 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 13 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 16 874 пациентов, всего вылечившихся — 18 121 135 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 60 россиян. Всего от инфекции скончался 383 071 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко