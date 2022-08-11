Родителям и специалистам расскажут о трудностях родительства, о возможностях получения поддержки

IV неделя осведомленности о ранней помощи будет посвящена трудностям питания и приема пищи детей с рождения до 3-х лет. С 12 по 18 сентября 2022 г. каждый день будут проходить бесплатные образовательные вебинары для родителей и мастер-классы для специалистов.

IV неделя осведомленности о ранней помощи объединяет специалистов и родителей. Снова о ранней помощи расскажут так, чтобы проблемы и вопросы родителей были решены. На жизненных примерах покажут, какую помощь могут получить семьи в службах ранней помощи по всей России. Вместе с этим специалисты ранней помощи смогут получить практические навыки и новые компетенции на мастер-классах, усовершенствовать знания о работе с маленькими детьми и их родителями.

Ранняя помощь детям и их семьям — комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям, и направленных на: содействие физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, формирование позитивного взаимодействия и отношений детей и родителей, детей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, в семье в целом, включение детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также на повышение компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц.

Благодаря им, ребенок с любыми возможностями может обучаться навыкам повседневной жизни. Обучаться есть, двигаться, играть со взрослыми, обучаться навыкам коммуникации и уходу за своим телом. Даже, если у него имеется тяжёлое заболевание, каждый ребенок имеет право идти в детский сад и школу. Ранняя помощь помогает пройти этот маршрут семье.

Оказанием услуг ранней помощи в Татарстане занимается Благотворительный фонд «ЗВЕЗДА», который открыл БЕСПЛАТНЫЕ Центры ранней помощи в районах Казани и регулярно проводит образовательные вебинары для родителей и специалистов.

Фонд «Звезда» проводит Недели осведомленности с 2020 года. За это время количество просмотров всех мероприятий составило более 12 000, количество зарегистрированных больше 4000 человек со всей России

IV неделя осведомленности о ранней помощи проходит при содействии и поддержке Ассоциации профессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи и Альянса профессиональных организаций, поддерживающих детей и взрослых с психическими нарушениям «Ценность каждого».



Кроме того, на сайте фонда любой родитель может пройти ОНЛАЙН-ТЕСТ и проверить развитие своего малыша до 3-х лет. Этот тест позволит определить, есть ли у ребенка задержки в развитии и начать помогать ребенку www.zvezdafond.ru/week_test

Мероприятия бесплатные, проходят в онлайн формате. Подробная информация о Неделе осведомленности о ранней помощи на сайте фонда: www.zvezdafond.ru/week4

Зарегистрироваться на IV Неделю осведомленности можно через телеграм-бота https://t.me/zvezdafond_bot или на сайте www.zvezdafond.ru/week4