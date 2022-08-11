Нефтегазохимическая выставка TatOilExpo в 2022 году займет более 10 тысяч квадратных метров выставочного пространства

31 августа в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится открытие одного из крупнейших форумов в сфере нефти, газа и нефтехимии. На одной площадке в течение 3 дней пройдут обширная деловая программа, посвященная актуальным отраслевым темам, пленарная сессия с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и ведущих федеральных экспертов, а также крупнейшая выставка достижений и разработок нефтегазовой отрасли TatOilExpo. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо».

В рамках форума запланирована обширная деловая программа: в конференц-залах выставочного центра и в залах деловых программ павильона пройдут отраслевые конференции, круглые столы, семинары, совещания и презентации, которые станут стартовой площадкой практического сотрудничества между предприятиями нефтегазохимического комплекса и поспособствуют углублению промышленной кооперации, развитию сырьевой базы нефтяной промышленности. Участники конференций поднимут темы декарбонизации, поговорят о новых точках роста в нефтегазохимической отрасли, перспективных направлениях цифровизации, импортозамещении, обсудят многие другие актуальные отраслевые вопросы.

В рамках форума три крупнейшие нефтегазохимические компании — ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть» и ПАО «Сибур» — проведут Дни поставщика, а также состоятся встречи участников форума с ведущими специалистами этих компаний.

В дни форума традиционно пройдет конкурс «Лучший экспонат, проект или техническое решение», главная цель которого — содействие в техническом переоснащении предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана и внедрение современных технологий в производство путем выявления на конкурсной основе перспективных разработок. Наиболее значимые проекты отмечаются дипломами разных степеней. Гран-при конкурса вручит победителю президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В рамках форума на площади более 10 000 кв. метров в течение 3 дней пройдет крупнейшая нефтегазохимическая выставка TatOilExpo. Среди экспонентов — производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия. В этом году экспозиция объединит представителей трех континентов и представит разработки компаний из России и Центральной Азии, Китая, Ирана, Турции, Камеруна и многих других.

Регистрируйтесь на сайте https://tatoilexpo.ru и станьте частью одного из главных отраслевых событий года.