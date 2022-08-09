В Крыму число пострадавших при взрывах на военном аэродроме достигло семи

Фото: wikipedia.org (Военный аэродром «Саки» в Новофёдоровке)

Семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате взрывов на военном аэродроме Саки, расположенном в Новофедоровке. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.

Шестеро пострадавших в состоянии легкой степени тяжести, им оказали амбулаторную медицинскую помощь. Седьмого пострадавшего госпитализировали — он в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Один человек — гражданский — погиб.

Сегодня днем на западном побережье Крыма прогремели взрывы. В Минобороны России сообщили, что на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Авиационная техника на аэродроме повреждений не получила.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина