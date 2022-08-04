В Казани обсудят новые возможности международного сотрудничества в нефтегазохимической отрасли

31 августа в Татарстане стартует крупнейшая нефтегазохимическая выставка «TatOilExpo-2022». Мероприятие пройдет в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. На мероприятии поднимут актуальные вопросы по декарбонизации, цифровизации, импортозамещению и развитию топливно-энергетическому комплексу России. Участие в форуме примут также представители зарубежных компании из Китая, Ирана, ОАЭ.

Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли РТ и АНО «Казань Экспо». Ключевым событием деловой программы форума станет пленарное заседание на тему «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя». Спикерами станут топ-менеджеры ведущих компаний отрасли: заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин, генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина Наиль Маганов. Традиционно, на протяжении уже многих лет в обсуждении вопросов развития нефтегазохимической отрасли участвует президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Организаторы отмечают, что в этом году масштабы мероприятия значительно увеличились. Выставка «TatOilExpo-2022» разместится в международном выставочном комплексе «Казань Экспо» на площади более 10 тыс. м2. Мероприятие объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Среди экспонентов выставки — производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия. Примут участие в форуме и ВУЗы Татарстана, так как кадровый вопрос очень важен для нефтехимии.

Стоит отметить, в этом году впервые в рамках нефтегазохимического форума три крупнейших компании нашей страны, ПАО «Газпром», ООО «Сибур» и ПАО «Татнефть» проведут Дни поставщика.

Форум станет эффективной площадкой для расширения делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями как на региональном, так и на международном уровне, продвижения современных технологий и оборудования. Кроме того, участники смогут обменяться накопленным опытом, идеями, а также ознакомиться с достижениями других регионов, узнать новейшие тенденции, найти лучших игроков рынка.