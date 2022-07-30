По Казанке в этом году начнут ходить речные трамвайчики

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В Казани в этом году планируют запустить речные трамвайчики, на подобные экскурсии отмечается высокий спрос, сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.



— Я заверяю, что все это будет, потому что сейчас есть спрос на речные экскурсии. Речные трамвайчики по Казанке начнут ходить уже в этом году, — сказала она в программе «Интервью без галстука».

Также в городе планируют построить яхт-клуб клуб и заправки для яхт, а еще организовать остановки вдоль Волги. На территориях, которые могли бы способствовать развитию автотуризма, могут создать автокемпинги. Перспектива — ближайшие пять лет.

Санникова сообщила, что из-за наплыва туристов в Казани ощущается нехватка экскурсоводов, поэтому в ближайшее время планируется объявить новый набор.



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Маргарита Головатенко