Сотрудникам МВД по Татарстану предоставят доступ к сети передачи данных и интернету за 7,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

МВД по Татарстану объявило тендер на оказание услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных (VPN-каналов связи) и к сети Интернет для нужд ведомства. Начальная цена договора составляет 7,9 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета, сообщается на сайте госзакупок.

Исполнитель обязуется предоставлять услуги круглосуточной технической поддержки. Отмечается, что время реакции на проблемы должно составлять не более 3 часов с момента поступления заявки. В случае выхода из строя абонентского оборудования работы по его замене должны быть произведены в течение 24 часов. Кроме того, услуги по предоставлению доступа к сетям будут предоставляться лишь с помощью кабельных линий.

Для организации VPN-каналов L3 должны быть произведены работы по 284 адресам. Среди них общественные пункты охраны, отделения полиции и пункты спецсвязи.

Для организации VPN-каналов L3 — по 22 адресам. Среди них радиостанции и отделы по вопросам миграции.

Для предоставления доступа к интернету работы будут проведены по 8 адресам. Среди них управления ГИБДД и МВД.

Подать заявку можно до 31 мая, итоги подведут 1 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 мая стало известно, что в Казани для сотрудников МВД построят новое здание за 399,13 млн рублей. Оно будет располагаться на улице Лазарева. В нем планируют разместить аппарат управления вневедомственной охраной, отдел лицензионно-разрешительной работы и батальон полиции №3 УПО по Казани.

Максим Кокунин