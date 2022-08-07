Для Татарстана создадут модуль управления коммуникациями облачно-технологической и инструментальной платформ

Фото: Максим Платонов

Для Татарстана разработают модуль управления коммуникациями облачно-технологической и инструментальной платформ республики. На эти цели готовы потратить более 22,1 миллиона рублей.

Модуль управления коммуникациями — это структурный компонент единой цифровой платформы, которая представляет собой информационную систему для рассылки оповещений в разнообразных форматах по различным каналам связи с возможностью настройки шаблонов, правил рассылки и так далее.

Создание модуля предусматривает предоставление возможности для рассылки получателям оповещений о событиях во внешних системах, произвольных оповещений, а также функции настройки различных параметров оповещений о событиях во внешних системах.

Разработчика ищет Центр информационных технологий Татарстана. Финансирование работ обеспечивается его средствами. Модуль управления необходимо создать до 25 декабря текущего года, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов

Центр информационных технологий Татарстана планирует подписать с разработчиком модуля управления соглашение о неразглашении. Последний обязуется за свой счет предпринять необходимые действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации, полученной при выполнении задания.

В начале года стало известно, что в Татарстане модернизацию цифрового сервиса «Локоло» оценили в 47 млн рублей. Приложение предназначено для общения жителей домов, предпринимателей и государства.



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Татьяна Демина