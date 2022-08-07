За сутки в России зафиксировали более 20 тысяч случаев заражения COVID-19

Фото: Илья Репин

За минувшие сутки в России выявили 20 303 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболеваний составило 18 712 699.

В больницы из-за пандемии COVID-19 попали 1 505 человек, а 8 729 — выписали из-за выздоровления. Всего от коронавируса излечились 18 039 355 человек.

От инфекции скончались 44 человека. Таким образом, COVID-19 унес жизни 382 741 россиянина.

Фото: Илья Репин

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Артем Гафаров