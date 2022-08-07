Новости общества

12:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в России зафиксировали более 20 тысяч случаев заражения COVID-19

11:35, 07.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали более 20 тысяч случаев заражения COVID-19
Фото: Илья Репин

За минувшие сутки в России выявили 20 303 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболеваний составило 18 712 699.

В больницы из-за пандемии COVID-19 попали 1 505 человек, а 8 729 — выписали из-за выздоровления. Всего от коронавируса излечились 18 039 355 человек.

От инфекции скончались 44 человека. Таким образом, COVID-19 унес жизни 382 741 россиянина.

Фото: Илья Репин

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 7 августа читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также