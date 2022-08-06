В Казани утром загорелась аптека
В Советском районе Казани сегодня утром загорелась аптека, расположенная на первом этаже многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Прибывшие на место пожарные установили, что происходило горение мебели и вещей в помещении. Из аптеки вышел один человек из числа персонала. Через 10 минут после получения сообщения прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 25 кв. метров.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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