В Казани утром загорелась аптека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Советском районе Казани сегодня утром загорелась аптека, расположенная на первом этаже многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Прибывшие на место пожарные установили, что происходило горение мебели и вещей в помещении. Из аптеки вышел один человек из числа персонала. Через 10 минут после получения сообщения прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 25 кв. метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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Татьяна Леухина