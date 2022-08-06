Иммунолог рассказал, какие факторы влияют на проявление постковидного синдрома

Выраженность и локализация постковидного синдрома зависят от того, чем ранее болел пациент, перенесший COVID-19, и от его возраста. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— Я считаю, (что — прим.ред.) постковидный синдром в той или иной степени есть у всех, другое дело, доставляет ли он людям неприятности настолько, чтобы обращаться к врачу или пациенты как-то сами справляются — то есть синдром короткий и незначительный, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Иммунолог пояснил, что если человек страдал от заболевания, связанного с повреждением сосудов головного мозга, то воздействию вируса будет подвержена именно эта область. Постковидный синдром может проявиться у него в виде нарушения когнитивных функций, зрения, обоняния, слуха.

— Доктор, который обследует человека, должен подробно опросить (его — прим.ред), что было до и что прибавилось в процессе заболевания COVID-19. И (если — прим.ред.) это необходимо, а я думаю, что всегда необходимо, назначить индивидуальное обследование, чтобы понять, насколько тяжелы эти повреждения и уже назначить лечение синдрома в соответствии с тем, что он нашел в процессе обследования <...>, — передает ТАСС его слова.

В конце июля «Реальное время» выясняло, как проходят постковидную реабилитацию татарстанцы. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина