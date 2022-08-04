В Казани уволили кондуктора, требовавшего от пассажиров наличные — она говорила, что жители обнаглели

В Казани уволили кондуктора 55-го автобуса, которая требовала от пассажиров оплачивать проезд только наличными. Об этом сообщается в telegram-канале комитета по транспорту города.

Женщина говорила пассажирам, что они обнаглели, из-за этого проезд скоро будет стоить 50 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, из-за разговора по телефону во время движения лишат премии водителя автобуса №89 и водителя автобуса №28а, ехавшего со скоростью 80 км/ч по мосту «Миллениум». Последнего направят на инструктаж по безопасности дорожного движения.

В июле госкомитет Татарстана по тарифам вынес предостережение МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» после того, как на одном из маршрутов в Казани брали за проезд 46 рублей наличными.



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Татьяна Леухина