Фонд «Новый учитель» и Волго-Вятский банк Сбербанка разработали программу обучения тьюторов-волонтеров

Волго-Вятский банк Сбербанка совместно с благотворительным фондом «Новый учитель» разработал уникальную программу обучения тьюторов-волонтеров*. Полученные знания помогут волонтерам правильно взаимодействовать с детьми во время их общения на занятиях при тьюторском сопровождении. В первом потоке обучение прошли 20 волонтеров — сотрудников банка со всех территорий присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка**. Программа состоит из двух очных модулей и двух онлайн-вебинаров и проводится на базе Сбербанка. До конца этого года планируется набор волонтеров на второй поток учебы.

Волонтеры Волго-Вятского банка Сбербанка уже реализуют проекты по обучению финансовой и правовой грамотности в 25 подшефных детских домах. Но не менее важно для социальной адаптации будущего выпускника детского дома помочь ему понять, что он хочет, научить брать на себя ответственность, создать для него индивидуальную траекторию развития.

Куда пойти учиться? Что нужно знать о себе, чтобы выбрать профессию? Как понять свои способности? Как принять себя таким, какой я есть? Этими вопросами задаются большинство подростков перед окончанием школы. Особенно нелегко ответы на них даются детям, оставшимся без попечения родителей. Поэтому значительную поддержку в этих вопросах детям-сиротам могут оказать волонтеры, которые работают в детских домах.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— В деятельности волонтеров Волго-Вятского банка работа с детьми из детских домов — это одно из сложнейших направлений, так как важно не только передать детям знания и опыт, но и уметь правильно общаться с ними, выстраивать коммуникации, находить верные слова. В большинстве своем волонтеры не имеют педагогического или психологического образования, поэтому для нас важно помогать им развивать свои компетенции в этих областях, обучать новым практикам, которыми люди смогут воспользоваться не только в волонтерской деятельности, но в повседневной жизни. Мы планируем развивать эту программу, проводить обучение для еще большего количества наших волонтеров.

Александр Шувалов, тренер программы обучения тьюторов-волонтеров:

— Ценность обучения для организации заключается в том, что действия волонтеров при работе с детьми станут более осознанными. Тема тьюторства связана с личностным ростом, поэтому участники на себе пробуют все упражнения и приемы, что само по себе является ценным опытом. Также изучение нового — это возможность развить компетенции в новой сфере, повысить чувство связанности со своими коллегами.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»