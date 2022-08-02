Делегаты VIII съезда Всемирного конгресса татар поддержали действия президента России и спецоперацию

Фото: Олег Тихонов (архив)

Делегаты VIII съезда Всемирного конгресса татар поддержали действия президента России и специальную военную операцию на Украине. Как отметил председатель нацсовета «Милли Шура» Василь Шайхразиев, резолюция принята большинством. Во время короткого голосования в зале были слышны выкрики несогласных. Текст её отдельно зачитан не был.

— Мы, делегаты съезда, выражаем одобрение действия президента Российской Федерации Владимира Путина на защиту людей в Донбассе, восстановление мирной жизни, демилитаризацию и денацификацию Украины, — гласит резолюция съезда Конгресса татар.

VIII съезд Всемирного конгресса татар в 2022 году проходит в Казани с 30 июля по 3 августа. Даты утверждены указом президента Татарстана.



Напомним, о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Вся важная и актуальная информация — в специальном сюжете «Реального времени».

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Радиф Кашапов