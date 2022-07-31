В Татарстане сегодня дождь с грозой и до +29 градусов
В Татарстане сегодня ожидается переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре по республике.
Местами на территории региона пройдет кратковременный дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем +24..+29 градусов.
На территории Татарстана ожидается восточный, северо-восточный умеренный ветер, при грозе могут быть кратковременные усиления до 15—17 м/с. Утром в отдельных районах возможен туман.
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