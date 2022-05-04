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В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков

04:31, 04.05.2022
В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков
Фото: Максим Платонов

Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сообщает «РИА Новости».

Предполагается, что мера поможет повысить качество туристических услуг, а еще обезопасить граждан от мошенников. Введение единого реестра экскурсоводов и гидов сможет поспособствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, считают в кабмине.

Фото: Анна Сейтумерова

Благодаря новой мере путешественники и представители турбизнеса смогут получать информацию о работающих в России экскурсоводах, городских гидах и гидах-переводчиках.

Маргарита Головатенко
Общество

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