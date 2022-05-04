В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков
Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сообщает «РИА Новости».
Предполагается, что мера поможет повысить качество туристических услуг, а еще обезопасить граждан от мошенников. Введение единого реестра экскурсоводов и гидов сможет поспособствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, считают в кабмине.
Благодаря новой мере путешественники и представители турбизнеса смогут получать информацию о работающих в России экскурсоводах, городских гидах и гидах-переводчиках.
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