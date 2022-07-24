Хуснуллин заявил о разработке плана по восстановлению Северодонецкой агломерации в ЛНР — там есть и Лисичанск
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о разработке мастер-плана по восстановлению Северодонецкой агломерации в ЛНР. Об этом сообщается в его telegram-канале.
— Раскручиваем работу по восстановлению Северодонецкой агломерации. Это Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, — отметил он.
Разработка будет вестись по примеру той работы, которая началась в Мариуполе.
На этой неделе стало известно, что Татарстан берет шефство над Лисичанском. Врио мэра Андрей Скорый сообщил, что специалисты из республики уже приехали обследовать город, определили фронт работ.
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