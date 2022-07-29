В казанской УК «Франт» сменился гендиректор

Фото: Максим Платонов (архив)

Дамир Рахматуллин покинул пост генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Франт». Его место занял Ленар Розумов, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

На данный момент Дамир Рахматуллин, ушедший из УК «Франт», является директором и владельцем ООО «Кондр». Компания зарегистрирована в Казани в 2013 году, занимается производством электромонтажных работ. Чистая прибыль за 2021 год оценивается в 1 тысячу рублей, выручка от продаж — в 4 тысячи.

Управляющая компания «Франт», занимающаяся управлением эксплуатации нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, зарегистрирована в декабре 2012 года и относится к категории микропредприятий. Уставный капитал — 10 тысяч рублей.

В 2020 году чистая прибыль УК «Франт» достигала почти 6,7 миллиона рублей. По итогам прошлого года она ушла в минус на 6 миллионов рублей. Выручка от продажи за 2021-й составила 61,7 миллиона рублей, чистые активы оцениваются в 4,6 миллиона.

Дамир Рахматуллин, покинувший пост гендиректора УК «Франт», является экс-директором казанского ООО «Центральная парковка». Адресом компании указан ГУМ на ул. Баумана. Сейчас ее возглавляет Рашид Мулюков.



О Ленаре Розумове данных в «СПАРК-Интерфаксе» не представлено.

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Татьяна Демина