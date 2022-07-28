СМИ узнали о продаже H&M своего бизнеса в России

Шведский ретейлер H&M пытается найти нового владельца для российских активов. Потенциальным покупателям предлагают права аренды на магазины, распределительный центр и товарные запасы общей стоимостью $210 млн, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, предложения о покупке российского бизнеса H&M, вероятно, получили крупнейшие российские fashion-ретейлеры — Melon Fashion Group (более 840 магазинов под брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela), группа «Спортмастер» (более 600 точек).

Фото: wikimedia.org

Собеседники газеты отмечают, что подходящего кандидата, который мог бы обеспечить сопоставимый объем поставок и сразу занять все площади H&M, непросто найти. Запасов сети может хватить на работу как минимум значительной части магазинов в течение 9—10 месяцев.



На прошлой неделе сеть Н&M приняла решение покинуть Россию. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании. С 1 августа начнут открываться магазины для проведения там финальной распродажи.



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Татьяна Леухина