Метеоролог заявил, что аномальная жара из Европы обойдет Россию стороной
В Россию не придет аномально жаркая погода, которая наблюдается в Западной Европе. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз, — рассказал он.
По прогнозам метеоролога, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России, пишет «РИА Новости».
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике на этой неделе ожидается неустойчивая погода с грозами и жарой до +30 градусов.
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