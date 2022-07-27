Метеоролог заявил, что аномальная жара из Европы обойдет Россию стороной

В Россию не придет аномально жаркая погода, которая наблюдается в Западной Европе. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозам метеоролога, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России, пишет «РИА Новости».

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике на этой неделе ожидается неустойчивая погода с грозами и жарой до +30 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина