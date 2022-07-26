В Татарстане начался ремонт участка автодороги «Казань — Ульяновск — Камское Устье»

В Камско-Устьинском районе Татарстана начались работы по капитальному ремонту участка от км 31,598 до км 38 автомобильной дороги «Казань — Ульяновск — Камское Устье». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Сейчас дорожные службы ведут устройство основания из щебеночно-песчаной смеси. На ремонт этого объекта правительство Татарстана выделило 140 млн рублей в рамках средств, предусмотренных программой дорожных работ на 2022 год.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Ранее в Тукаевском районе Татарстана временно ограничили движение транспорта на участке Набережные Челны — Бурды на км 5,79. Это связано с ремонтом моста.



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Татьяна Леухина