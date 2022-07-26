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Сегодня в Татарстане град, сильный ветер и до +30 градусов

06:30, 26.07.2022
Сегодня в Татарстане град, сильный ветер и до +30 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 26 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, вечером локально сильные. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Синоптики предупреждают о грозах в отдельных районах Татарстана. Днем и вечером местами возможен град.

Максимальная температура воздуха сегодня днем составит +25—30 градусов. В Казани ожидается от +27 до +30°С. В Набережных Челнах — +26—29 градусов.

Фото: Максим Платонов

Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный. При грозе прогнозируются кратковременные усиления до 15—20 м/с, днем и вечером локально — до 24 м/с.

Напомним, на сегодня в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погоды во вторник синоптики предупреждали накануне.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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