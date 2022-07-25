В Татарстане количество активных резюме в июне этого года выросло на 20%

Фото: Максим Платонов

За июнь 2022 года количество активных резюме в Татарстане выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и практически не изменилось по сравнению с маем этого же года (-2,5%). Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Отмечается, что среди различных профессиональных групп сильнее всего выросла активность соискателей в сферах «ИТ, интернет» (+58,7% к прошлому году), «Административный персонал» (+41,9%), «Маркетинг, реклама, PR» (+31,4%), а также «Продажи» (+29,7%).

— Такая динамика, как правило, нетипична для летнего периода — в разгар сезона отпусков, дачных и ремонтных работ активность соискателей обычно снижается. Но непростая ситуация в экономике повлияла на поведение соискателей: кто-то стремится сменить работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится в поисках подработки, кто-то просто старается быть в курсе актуальных вакансий, — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным другого исследования, в этом году на казанском рынке труда стали активнее себя вести соискатели. Так, по сравнению с прошлым годом количество откликов на вакансии среди них взлетело чуть ли не в два раза, на 43%. За квартал их активность подросла на 9%.

Наибольший интерес жители столицы Татарстана стали проявлять к вакансиям в сфере искусства и развлечений — активность возросла в 1,6 раза. На втором месте оказался консалтинг, работой в котором казанцы стали интересоваться в полтора раза чаще. В 1,4 раза выросло количество откликов на вакансии в маркетинге и рекламе, банковском деле и сфере управления персоналом.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин