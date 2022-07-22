Жители IT-деревни Лаишевского района Татарстана выступили против вырубки леса и трассы вдоль домов

Фото: кадр видео / ТНВ

Жители IT-деревни Лаишевского района Татарстана выступили против вырубки леса для прокладки четырехполосной дороги к строящемуся ЖК в Усадах. Они недовольны и тем, что дорогу собираются проложить в непосредственной близости рядом с их домами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По словам жителей, в генплане развития района 2014 года эта дорога есть, но проходит не так, как ее собираются проложить — вдоль забора, а не через лес. Заместитель начальника АПМ-5 ГУП «Татинвестгражданпрокт» Владимир Кузнецов заявил, что на разработанных документах трассировка является условной, а все параметры дороги решаются на других стадиях.

Сотрудники ГКУ «Пригородное лесничество» сообщили, что проверка на предмет наличия возможных лесонарушений была проведена, нарушений не выявили, работа ведется в законном порядке. Сообщается, что по проекту предусмотрена компенсационная высадка деревьев — в большем объеме, чем вырубили.

Пока у жителей еще остались вопросы к проектировщику — нельзя ли изменить расположение будущей дороги. По этому вопросу еще будут проводиться собрания.

В начале недели сообщалось, что в Башкирии на очистку территории от деревьев и кустарников для строительства скоростной автодороги Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит, этап 1, выделят почти 108,7 миллиона рублей. Работы проведут на участке км 0 — км 90.

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Маргарита Головатенко