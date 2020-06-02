В Казани из-за разногласий владельцев продается бизнес-центр «Наутилус»

230 миллионов за бизнес-центр

В Казани выставлено на продажу офисное здание «Наутилус» на улице Абсалямова, на бульваре «Белые цветы». Владельцы назначили цену в 230 млн рублей. Шестиэтажное здание площадью 2 741 квадратный метр было построено в 2016 году. В объявлении о продаже говорится, что центр загружен арендаторами на 100%. Земельный участок под объектом находится в собственности и прилагается к БЦ.

Из открытых данных следует, что бизнес-центр относится к классу «B+». Арендная ставка — 12 000 рублей за «квадрат» в год.

Как выяснило «Реальное время», «Наутилусом» управляет ООО «Индексинвест», гендиректором и владельцем которого числится Разия Анисимова. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», она же является и владельцем компании. Кроме того, Анисимовой принадлежат 66% ООО «Гипросвязьинвест», зарегистрированного в Казани на улице Смычки.

Причины продажи

Представитель компании, владеющей бизнес-центром, представился по телефону Евгением. Он пояснил «Реальному времени», что причина продажи — не «коронакризис», а разногласия между учредителями. По его словам, объект зарегистрирован на одну компанию, обременений нет.

— У нас три учредителя в этой организации. Возникли разногласия, и решили бизнес продать, деньги поделить и каждый уйти в свое плавание, — говорит Евгений.

Арендаторы из бизнес-центра в связи с кризисом, по словам продавца, не ушли, поскольку на время карантинных мер аренду для них удешевили:

— Мы своим арендаторам сделали 30%-ную скидку. Нам нужно, чтобы загруженность была, ведь здание нужно обслуживать, — сказал собеседник издания.

«Коллеги по продаже»

Недавно «Реальное время» изучало ситуацию на рынке коммерческой недвижимости в Казани. Тогда президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев говорил, что многие сделки зависли: продавцы повременили с продажей, а покупатели отложили покупку. В первые две недели апреля сделки на вторичном рынке не проходили вообще, а цены не росли. Вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, не происходило и авральной продажи офисных и торговых зданий.

Впрочем, некоторые интересные объекты на рынке все-таки появились, но связано ли это с «коронакризисом», продавцы умалчивают. Так, например, выставлено на продажу здание Адмиралтейской конторы на улице Большой Красной. При площади в 1 000 кв. м двухсотлетний трехэтажный особняк стоит 99,7 млн рублей.

Есть на рынке коммерческой недвижимости и другие интересные объекты. Впрочем, с горячими пирожками их сравнить нельзя, они не разлетаются по новым владельцам. Например, Владислав Гольдман пытается продать здание старого аэропорта уже пять лет. Объект ценой более 100 млн рублей до сих пор не привлек покупателя. Проблемой стал статус объекта культурного наследия, накладывающий определенные обременения.



Евгений Калашников