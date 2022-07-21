В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. При попытке входа оно выдает ошибку.
О сбоях сообщают клиенты банка из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.
В Сбербанке подтвердили сбой и сообщили, что уже работают над решением ситуации, передает РБК.
В конце июня произошел сбой в работе мобильного приложения «Тинькофф».
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