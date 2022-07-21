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В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

12:59, 21.07.2022 1
В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой
Фото: realnoevremya.ru

В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. При попытке входа оно выдает ошибку.

О сбоях сообщают клиенты банка из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

В Сбербанке подтвердили сбой и сообщили, что уже работают над решением ситуации, передает РБК.

Фото: скриншот

В конце июня произошел сбой в работе мобильного приложения «Тинькофф».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:14
    у кого как, видимо, у меня приложение работает. тупит немного, но в целом ничего критически не изменилось.
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