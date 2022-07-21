В Татарстане выявили 41 новый случай COVID-19
В Казани выявили 41 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 153 406, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Госпитализировали за сутки 28 пациентов, выздоровели 123 человека. С начала пандемии от инфекции вылечились 149 952 татарстанца.
Не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки. Всего от коронавируса умерли 1996 татарстанцев.
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