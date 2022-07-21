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В Татарстане выявили 41 новый случай COVID-19

11:04, 21.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 41 новый случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани выявили 41 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 153 406, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 28 пациентов, выздоровели 123 человека. С начала пандемии от инфекции вылечились 149 952 татарстанца.

Не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки. Всего от коронавируса умерли 1996 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 21 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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