В Татарстане выявили 41 новый случай COVID-19

В Казани выявили 41 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 153 406, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 28 пациентов, выздоровели 123 человека. С начала пандемии от инфекции вылечились 149 952 татарстанца.

Не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки. Всего от коронавируса умерли 1996 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Леухина