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В казанском поселке Северном спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего три дня назад

13:59, 20.07.2022
В казанском поселке Северном спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего три дня назад
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В казанском поселке Северный спасатели обнаружили тело мужчины, который утонул три дня назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Тело погибшего обнаружили в пяти метрах от берега в камышах на поверхности воды.
Место для купания не было оборудовано. Дно не исследовано, на дне бьют холодные родники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Причина происшествия — нарушение правил поведения на водных объектах.

В воскресенье в Заинском районе Татарстана во время купания утонул мужчина 1982 года рождения. Место было не оборудовано.

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Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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