В Советском районе Казани появится бизнес-центр для IT-компаний
В рамках расширения территории особой экономической зоны «Иннополис» в Советском районе Казани планируется построить бизнес-центр для IT-компаний. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
— Проект уже готов. Может, в этом году, посмотрим, ICL планирует начать реализацию нового инфраструктурного проекта по созданию бизнес-центра для размещения в нем IT-компаний и непосредственно трех резидентов, — рассказал министр.
Напомним, в этом месяце правительство расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» за счет земельного участка площадью 1,38 га в Советском районе Казани. На нем планируется построить IT-центр, где разместятся три компании-резидента, разрабатывающие решения по защите информации и замещению зарубежного софта.
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