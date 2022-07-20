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В Советском районе Казани появится бизнес-центр для IT-компаний

13:44, 20.07.2022
В Советском районе Казани появится бизнес-центр для IT-компаний
Фото: Ринат Назметдинов

В рамках расширения территории особой экономической зоны «Иннополис» в Советском районе Казани планируется построить бизнес-центр для IT-компаний. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

— Проект уже готов. Может, в этом году, посмотрим, ICL планирует начать реализацию нового инфраструктурного проекта по созданию бизнес-центра для размещения в нем IT-компаний и непосредственно трех резидентов, — рассказал министр.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в этом месяце правительство расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» за счет земельного участка площадью 1,38 га в Советском районе Казани. На нем планируется построить IT-центр, где разместятся три компании-резидента, разрабатывающие решения по защите информации и замещению зарубежного софта.

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Ангелина Панченко
ТехнологииITОбществоИнфраструктура Татарстан

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