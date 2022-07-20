Нижнекамскую ТЭЦ-1 наградили за развитие кадрового потенциала

Фото: пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ

Нижнекамская ТЭЦ-1 (филиал ТГК-16) стала одним из победителей всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Станция заняла призовое место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Жюри высоко оценило деятельность предприятия по работе с персоналом. В ходе конкурса эксперты рассмотрели корпоративные инициативы, проекты, программы, направленные на развитие и профессиональное обучение работников, а также создание комфортных условий труда и отдыха.

По словам руководителя отдела управления персоналом ТГК-16 Ольги Никишковой, на предприятии на постоянной основе осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников, а также оказание консультативной помощи.

— Требования к производственному персоналу на станции очень высокие: даже рабочий-энергетик — это интеллектуальная профессия, он должен постоянно повышать квалификацию, сдавать экзамены, доказывать свое право на профессиональное развитие и карьеру. Мы понимаем, что основные ценности компании — а это прежде всего надежность и профессионализм — невозможны без постоянного повышения уровня профессиональной компетентности персонала, — отметила Ольга Никишкова.

Предприятие активно ведет работу с молодежью: организовывается учеба молодых профсоюзных кадров и актива, проводятся форумы, конференции, слеты, семинары, круглые столы по проблемам молодежи, встречи с ветеранами — для передачи опыта молодому поколению.

Кроме того, молодежь станции активно участвует и занимает призовые места в спартакиаде, фестивале художественной самодеятельности, велопробегах и других физкультурных и творческих мероприятиях.

Эту работу компания намерена продолжить и в дальнейшем.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель — представить общественности опыт российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях. При этом главным является не столько объем ресурсов, выделяемых на подобные программы, сколько инициатива и творческий подход к активизации человеческого капитала.

ТГК-16 — одна из крупных генерирующих компаний Российской Федерации. Основным видом деятельности предприятия является производство электрической и тепловой энергии. В 2022 году вместе с «Казаньоргсинтезом» и «Нижнкамскнефтехимом» вошла в Группу СИБУР.

