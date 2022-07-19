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В России зарегистрировали 4 200 новых случаев коронавируса

11:13, 19.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 4 200 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 4 200 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 499 044.

Госпитализировали 1 337 человек за сутки. Это на 132,5% больше по сравнению с 18 июля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Выздоровели за сутки 4 186 пациентов. Общее число вылечившихся на 19 июля составило 17 915 526.

От COVID-19 умерли 44 россиянина за сутки. С начала пандемии зарегистрировано 381 960 случаев смерти от коронавируса.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 19 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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