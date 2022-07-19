В челнинской «РариТЭК-технологии» сменился директор
В компании-производителе ООО «РариТЭК-технологии» сменился директор. Информация опубликована на портале «СПАРК-Интерфакс».
Компанию возглавлял Рафаэль Батыршин. С 18 июля ее директором стал Рамиль Нурутдинов.
«РариТЭК-технологии» — производитель быстровозводимых каркасно-тентовых сооружений: ангаров многоцелевого назначения, укрытий буровых установок, павильонов, спортивных сооружений. Компания также проектирует передвижные газовые заправщики (ПАГЗ) КПГ, СПГ и КПГ/СПГ и строительство газовых заправок (АГНКС) под ключ. Предприятие находится в Набережных Челнах.
Рамиль Нурутдинов ранее был исполнительным директором компании. По данным «СПАРКа», он также является гендиректором ООО «РАРИТЭК КТС».
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