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В челнинской «РариТЭК-технологии» сменился директор

10:29, 19.07.2022
В челнинской «РариТЭК-технологии» сменился директор
Фото: raritek.ru

В компании-производителе ООО «РариТЭК-технологии» сменился директор. Информация опубликована на портале «СПАРК-Интерфакс».

Компанию возглавлял Рафаэль Батыршин. С 18 июля ее директором стал Рамиль Нурутдинов.

«РариТЭК-технологии» — производитель быстровозводимых каркасно-тентовых сооружений: ангаров многоцелевого назначения, укрытий буровых установок, павильонов, спортивных сооружений. Компания также проектирует передвижные газовые заправщики (ПАГЗ) КПГ, СПГ и КПГ/СПГ и строительство газовых заправок (АГНКС) под ключ. Предприятие находится в Набережных Челнах.

Рамиль Нурутдинов ранее был исполнительным директором компании. По данным «СПАРКа», он также является гендиректором ООО «РАРИТЭК КТС».

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Татьяна Леухина
ОбществоПромышленность Татарстан

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