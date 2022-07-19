В России предложили ввести единую социальную дисконтную карту

Депутаты Госдумы предложили предоставить социально незащищенным категориям граждан единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать скидки на товары, лекарственные препараты и услуги. Изменения предлагается внести в закон «О государственной социальной помощи».

Карту предлагается предоставлять проживающим на территории России малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ожидается, что такая социальная карта будет бессрочной, действовать на всей территории России и предоставляться на основании заявления гражданина, имеющего право на ее получение, пишет RT.



В начале мая министр труда РФ Антон Котяков сообщал, что система поддержки малообеспеченных семей будет охватывать более 10 миллионов детей в России. Выплатой на детей от 8 до 17 лет охватят более 5 миллионов детей, на нее направят порядка 506 миллиардов рублей.

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Татьяна Леухина