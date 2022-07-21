Эдуард Туктаров не смог взыскать с ООО «Яна Тормыш» 23,9 млн рублей действительной стоимости доли

Фото: Илья Репин

Как стало известно «Реальному времени», Эдуард Туктаров не смог взыскать с ООО «Яна Тормыш» 23,9 млн рублей действительной стоимости доли. Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения его кассационную жалобу.

Как ранее рассказывало наше издание, в Балтасинском районе Татарстана суды выявили схему потенциального разорения сельхозпредприятий. Тяжба, продолжающаяся по сей день, началась с бывшего председателя ООО «Яна тормыш» Равела Закирова. В марте 2018 года Закиров, который к тому времени уже находился на заслуженном отдыхе, заявил о выходе из состава участников общества. В 2003 году, заплатив 1 280 рублей при образовании ООО, он стал учредителем и имел право на 0,091% УК. Впоследствии, супруга Закирова уверяла, что инициатива тяжбы принадлежала не ее мужу, а казанским юристам. В частности, бывший глава хозяйства выдал доверенность представителю казанской юрфирмы «Юстиция» Эдуарду Туктарову.

Он от имени Закирова настаивал на том, что тот вправе требовать от общества приобрести принадлежащую ему долю по цене действительной стоимости. Но три судебные инстанции одна за другой вынесли «отказные» решения (Закиров до этого момента не дожил — он скончался в мае 2020 года). Суды основывались на том, что участники общества единогласно утвердили устав в новой редакции, которая исключала выход из общества. Кроме того, служители Фемиды пришли к выводу, что бывший председатель, на тот момент 73-летний бабай, не мог в полной мере осознавать свои действия. В пользу этого также говорило то, что по договору с юристом пожилому человеку при истребовании с бывшего колхоза 23 млн рублей полагались всего 2 миллиона.

6 июня окружной суд принял жалобу Туктарова на решения судов первой и апелляционной инстанций от 17 января и 19 апреля этого года. Однако, результат оказался неизменным.

Любовь Шебалова