В Татарстане модернизируют региональную информсистему в сфере закупок товаров за 12,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют модернизировать региональную информационную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд республики. На это готовы выделить 12,4 миллиона рублей.

Модернизировать намерены открытую часть системы «портала Закупок», подсистемы согласования позиций номенклатуры, формирования и согласования заявок, формирования извещений, сведений о контрактах, аналитических данных, а также подсистемы взаимодействия со сторонними системами и администрирования. Задание также включает создание подсистемы подписания документов электронной подписью и ее проверки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подрядчика ищет Центр цифровой трансформации Татарстана. Средства на модернизацию выделяются из республиканского бюджета.

В июне стало известно, что в Татарстане модернизируют информационную систему мобильного приложения «Я — школьник». На это предусмотрели 18,4 миллиона рублей из республиканского бюджета.

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Татьяна Демина