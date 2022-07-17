Кардиолог назвал депрессию основной причиной смерти россиян

Врач-кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что чаще всего россияне умирают от депрессии. Именно она приводит к проблемам с сердцем и другим тяжелым заболеваниям. Об этом сообщает URA.RU.

— Странно звучит из уст кардиолога, но основной причиной смерти в России можно назвать депрессию. Снижается выработка гормонов — дофамина, окситоцина. Человек практически постоянно находится в стрессе. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Из-за этого происходит спазм капилляров, ухудшается доставка кислорода к тканям и всем органам, усиливается развитие ишемической болезни сердца. Случаются инфаркты и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Все это приводит к развитию деменции, Альцгеймеру и другим заболеваниям нервной системы, — сказал он.

Фото: pxhere.com

19 июня психолог Ксения Левина сообщила, что чрезмерно шумные соседи — источник сильного стресса. Они провоцируют повышенную усталость, нарушение сна и раздражительность, а также могут стать триггером развития депрессии и панических атак.

— Чтобы сохранять адекватное состояние, человеку необходимо находиться в тишине хотя бы час в день, делать перерывы от воздействия шума, максимально заботиться о себе, своем сне, — отметила она.

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Максим Кокунин