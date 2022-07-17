Грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКС

Американский космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Процедуру стыковки на МКС контролировали американские астронавты Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс. Запуск Cargo Dragon 2 изначально был запланирован на начало июня, но он неоднократно откладывался из-за различных технических неполадок. Корабль в рамках 25-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС доставил на станцию около 3 тонн груза: припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов.

Стоит отметить, что с американской стороны грузы на станцию доставляют также корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который они забирают с МКС. На самой станции вахту сейчас несут россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, а также американцы Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.

Фото: pixabay.com

15 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских «Союзах» к МКС. Оно будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.



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Максим Кокунин