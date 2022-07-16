Российской мобильной сетью обеспечено 85% территории Херсонской области

Около 600 базовых станций российской сотовой связи установлено в Херсонской области, а 85% территории региона обеспечено мобильной связью. Об этом сообщила в своем telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Екатерина Губарева.

По ее словам, в настоящее время в регионе работают 47 точек продаж сим-карт и 39 точек приема платежей.

— Динамика прироста абонентов позитивная — это значит, что все делаем правильно. Кто-то может пожаловаться, что связь и интернет иногда пропадают. Не люблю «переводить стрелки», но объективно обстрелы ВСУ являются одной из основных причин падения связи, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российские операторы начали работать в регионе с 26 мая, когда Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.

Фото: pixabay.com

21 мая координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич предложил протянуть в Херсонскую область оптоволоконный интернет-кабель из Крыма. По его словам, сейчас в регионе наблюдаются непродолжительные перебои с мобильной связью. А телевизионное вещание российских каналов ведется пока на имеющемся оборудовании.



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Максим Кокунин