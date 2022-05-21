В Госдуме сообщили, что в Херсонскую область провели интернет

В Херсонскую область протянули оптоволоконный интернет-кабель из Крыма. Об этом рассказал координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, который курирует гуманитарную миссию в украинском регионе.

По его словам, сейчас в Херсонской области наблюдаются непродолжительные перебои с мобильной связью. А телевизионное вещание российских каналов ведется пока на имеющемся оборудовании.

Фото: duma.gov.ru

— Но так как оно сильно устаревшее, то периодически происходят сбои, которые оперативно устраняются. Российских операторов мобильной связи в Херсонской области пока нет, — приводит слова Кастюкевича ТАСС.

Несколько дней назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что страна займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. По его словам, средства на запланированные работы уже выделены.

Диана Жиленкова