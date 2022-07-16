Экс-замминистра культуры Татарстана стала свидетелем по делу Алексея Семина
Показания бывшего замглавы Минкульта РТ Светланы Персовой стали одним из доказательств обвинения против бенефициара группы компаний ASG Алексея Семина. Накануне часть протокола ее допроса огласили в Приволжском суде Казани при рассмотрении ходатайства о заочном аресте бизнесмена, передает журналист «Реального времени».
В частности, Персова рассказала сотрудникам СК, что за несколько лет до Универсиады-2013 в Казани структурам ASG были переданы разрушающиеся исторические здания в обмен на некие земельные участки. И что при личной встрече Семин заверял ее — 26 зданий будут восстановлены и приспособлены к современному использованию.
После пожара в ТЦ «Адмирал» в 2015-м «он звонил несколько раз — просил ускорить вопросы согласования документов по объектам культурного наследия, но я ему указывала — согласование будет в рамках закона, с обязательным проведением государственной экспертизы до проведения работ», цитировала показания ВИП-свидетеля старший следователь по особо важным делам 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина.
Также она информировала суд — Семину предъявлено заочное обвинение в повреждении комплекса Адмиралтейской конторы в Казани, по адресу: ул. Карла Маркса, 17, и он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
Защита миллиардера упрекала следствие в нарушении процедур заочного обвинения и объявления в розыск, а претензии к Семину назвала несостоятельными.
Почему суд отказал в заочном аресте — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьИсторияКультураЭкономикаФинансыНедвижимость Татарстан Семин Алексей Владимирович
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