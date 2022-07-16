Экс-замминистра культуры Татарстана стала свидетелем по делу Алексея Семина

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Показания бывшего замглавы Минкульта РТ Светланы Персовой стали одним из доказательств обвинения против бенефициара группы компаний ASG Алексея Семина. Накануне часть протокола ее допроса огласили в Приволжском суде Казани при рассмотрении ходатайства о заочном аресте бизнесмена, передает журналист «Реального времени».



В частности, Персова рассказала сотрудникам СК, что за несколько лет до Универсиады-2013 в Казани структурам ASG были переданы разрушающиеся исторические здания в обмен на некие земельные участки. И что при личной встрече Семин заверял ее — 26 зданий будут восстановлены и приспособлены к современному использованию.

После пожара в ТЦ «Адмирал» в 2015-м «он звонил несколько раз — просил ускорить вопросы согласования документов по объектам культурного наследия, но я ему указывала — согласование будет в рамках закона, с обязательным проведением государственной экспертизы до проведения работ», цитировала показания ВИП-свидетеля старший следователь по особо важным делам 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина.

Также она информировала суд — Семину предъявлено заочное обвинение в повреждении комплекса Адмиралтейской конторы в Казани, по адресу: ул. Карла Маркса, 17, и он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Защита миллиардера упрекала следствие в нарушении процедур заочного обвинения и объявления в розыск, а претензии к Семину назвала несостоятельными.

Почему суд отказал в заочном аресте — в материале «Реального времени».