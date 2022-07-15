В России выявили 4 457 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 4 457 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 480 934 человека, госпитализировали за сутки 1 266 россиян, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 15 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 2 929 человек. Всего вылечившихся зарегистрировано 17 903 447.

За сутки коронавирус унес жизни 40 россиян. Всего от инфекции скончались 381 794 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко