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В России выявили 4 457 случаев заболевания коронавирусом

11:38, 15.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 4 457 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России зарегистрировали 4 457 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 480 934 человека, госпитализировали за сутки 1 266 россиян, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 15 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 2 929 человек. Всего вылечившихся зарегистрировано 17 903 447.

За сутки коронавирус унес жизни 40 россиян. Всего от инфекции скончались 381 794 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 15 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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