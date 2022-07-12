В Татарстане в 2022 году изъяли из оборота почти 250 кг молочной продукции из-за нарушений

В Татарстане по итогам проверок за шесть месяцев 2022 года изъяли из оборота 49 партий молочной продукции — 248 кг, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Продукция не соответствовала установленным требованиям — нарушались условия хранения, у каких-то товаров истек срок годности, не было маркировки.

За нарушения при обороте молочной продукции наложили 28 штрафов на 629 тысяч рублей, вынесли 11 предупреждений. Из-за выявления молочной продукции, не соответствующей требованиям регламентов, ведомство вынесло восемь предписаний о приостановлении и прекращении действия деклараций о соответствии на молочную продукцию.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За 9 месяцев прошлого года в Татарстане провели 610 проверок качества и безопасности молочной продукции на потребительском рынке. В 2021 году исследовали более семи тысяч проб молочной продукции по различным показателям, характеризующим ее качество и безопасность. По результатам проверок за 2021 год специалистами управления изъято из оборота 120 партий молочной продукции объемом 410,7 кг из-за несоответствия требованиям.



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Маргарита Головатенко